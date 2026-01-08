Danimarka millisinin Bakıya gələcək heyəti açıqlanıb
Futbol
- 08 yanvar, 2026
- 14:44
Bakıda Azərbaycan futzal millisi ilə qarşılaşacaq Danimarka yığmasının heyəti açıqlanıb.
Bu haqda "Report"a Azərbaycan Futzal Federasiyasından məlumat verilib.
Rəqibin baş məşqçisi Nikolay Saabye 14 futzalçıya dəvət göndərib: Tobias Venq, Ruben Vinter, Mikel Foqed, Mohammed Yussef, Mads Folk, Tim Viese, Emil Skott, Nikolay Yaqerqaad, Villiam Rams, Zlatan Henic, Oliver Borstinq, Villiam Qantzhorn, Niklas Fuçs-Kristiansen, Kornelius Ambek-Noqgaard.
Qeyd edək ki, beynəlxalq yoldaşlıq görüşləri yanvarın 22-si və 24-də Bakı İdman Sarayında baş tutacaq.
