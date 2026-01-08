İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Futbol
    • 08 yanvar, 2026
    • 14:44
    Danimarka millisinin Bakıya gələcək heyəti açıqlanıb

    Bakıda Azərbaycan futzal millisi ilə qarşılaşacaq Danimarka yığmasının heyəti açıqlanıb.

    Bu haqda "Report"a Azərbaycan Futzal Federasiyasından məlumat verilib.

    Rəqibin baş məşqçisi Nikolay Saabye 14 futzalçıya dəvət göndərib: Tobias Venq, Ruben Vinter, Mikel Foqed, Mohammed Yussef, Mads Folk, Tim Viese, Emil Skott, Nikolay Yaqerqaad, Villiam Rams, Zlatan Henic, Oliver Borstinq, Villiam Qantzhorn, Niklas Fuçs-Kristiansen, Kornelius Ambek-Noqgaard.

    Qeyd edək ki, beynəlxalq yoldaşlıq görüşləri yanvarın 22-si və 24-də Bakı İdman Sarayında baş tutacaq.

