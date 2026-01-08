İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Bakıda "Xızı-Abşeron" Külək Elektrik Stansiyasının rəsmi açılışı keçirilir, İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib

    Daxili siyasət
    • 08 yanvar, 2026
    • 10:10
    Bakıda Xızı-Abşeron Külək Elektrik Stansiyasının rəsmi açılışı keçirilir, İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib

    Bakıda, Gülüstan sarayında Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının "ACWA Power" şirkəti tərəfindən inşa edilmiş 240 MVt gücündə "Xızı-Abşeron" Külək Elektrik Stansiyasının rəsmi açılış mərasimi keçirilir.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib.

    В Баку проходит церемония официального открытия ветряной электростанции "Хызы-Абшерон"
    Official opening ceremony of 240 MW 'Khizi-Absheron' Wind Power Plant gets underway in Baku

