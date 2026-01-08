Bakıda "Xızı-Abşeron" Külək Elektrik Stansiyasının rəsmi açılışı keçirilir, İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib
- 08 yanvar, 2026
- 10:10
Bakıda, Gülüstan sarayında Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının "ACWA Power" şirkəti tərəfindən inşa edilmiş 240 MVt gücündə "Xızı-Abşeron" Külək Elektrik Stansiyasının rəsmi açılış mərasimi keçirilir.
"Report" xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib.
