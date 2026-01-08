В Баку проходит церемония официального открытия ветряной электростанции "Хызы-Абшерон"
Внутренняя политика
- 08 января, 2026
- 10:19
В эти минуты в Баку, во Дворце Гюлистан проходит церемония официального открытия ветряной электростанции "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт, построенной компанией ACWA Power Королевства Саудовская Аравия.
Как сообщает Report, на мероприятии выступает президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
