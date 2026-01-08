Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Баку проходит церемония официального открытия ветряной электростанции "Хызы-Абшерон"

    Внутренняя политика
    • 08 января, 2026
    • 10:19
    В Баку проходит церемония официального открытия ветряной электростанции Хызы-Абшерон

    В эти минуты в Баку, во Дворце Гюлистан проходит церемония официального открытия ветряной электростанции "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт, построенной компанией ACWA Power Королевства Саудовская Аравия.

    Как сообщает Report, на мероприятии выступает президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

    Bakıda "Xızı-Abşeron" Külək Elektrik Stansiyasının rəsmi açılışı keçirilir, İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib
    Official opening ceremony of 240 MW 'Khizi-Absheron' Wind Power Plant gets underway in Baku

