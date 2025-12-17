WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Bakıda şadlıq sarayında camış əti dana əti adı ilə təqdim edilib

    Digər
    • 17 dekabr, 2025
    • 18:40
    Bakıda şadlıq sarayında camış əti dana əti adı ilə təqdim edilib

    Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları Bakı şəhəri, Xətai rayonu, R.Bağırov küçəsi ev 58 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Quliyev Firdovsi Mülkü oğluna məxsus "Ramin Nur" şadlıq sarayında yoxlama keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi məlumat yayıb.

    Baxış zamanı istehlakçı hüquqlarının və sanitariya norma və qaydalarının tələblərinin pozulduğu məlum olub. Belə ki, obyektin qida təhlükəsizliyi qeydiyyatından keçmədən qanunsuz fəaliyyət göstərdiyi məlum olub. Camış ətinin istehlaka dana əti adı ilə təqdim edildiyi aşkarlanıb. Həmin camış ətləri müvafiq baytarlıq sənədi və idxal sağlamlıq aktı ilə müşayiət edilib. Qeyd olunan hal qida təhlükəsizliyi riski yaratmasa da, istehlakçıların aldadılaraq onların hüquqlarının kobud şəkildə pozulmasına səbəb olur.

    Bundan başqa, şadlıq evində tərkibi ilə etiket məlumatları uyğunsuzluq təşkil edən alkoqolsuz içkilərin təqdim edildiyi məlum olub. Qida məhsullarının saxlanması ilə bağlı tələblərin pozulduğu, müvafiq təmizlik işlərinin görülmədiyi və digər nöqsanlar aşkarlanıb.

    Faktla bağlı obyekt rəhbərliyi barəsində inzibati protokol tərtib olunub, mətbəxdə istehlaka hazır qidalardan, donmuş ət məhsullarından və meyvə şirəsindən nümunələr götürülərək laborator müayinələrə cəlb edilib, icrası məcburi göstərişlər verilib.

    Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi şadlıq sarayı camış əti

    Son xəbərlər

    19:07

    Rusiyanın Zaporojyeyə endirdiyi zərbələr nəticəsində yaralananların sayı 29 nəfərə çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    19:03

    MDB fond bazarında qanunsuz fəaliyyətə qarşı mübarizəni gücləndirəcək

    İKT
    18:54

    FIFA 2026-cı il dünya çempionatının rekord mükafat fondunu açıqlayıb

    Futbol
    18:51

    Bakıda 17-ci Azərbaycan-Türkiyə Yüksək Səviyyəli Hərbi Dialoq İclası keçirilir

    Hərbi
    18:48

    Naxçıvanda poçt və telekommunikasiya sahəsində yeni mərkəz yaradılır

    İKT
    18:40
    Foto

    Bakıda şadlıq sarayında camış əti dana əti adı ilə təqdim edilib

    Digər
    18:35

    Biləsuvarda avtomobil qaçıran şəxslər saxlanılıb

    Hadisə
    18:21

    Türkiyə Superliqası təmsilçisi baş məşqçisi ilə yollarını ayırıb

    Futbol
    18:17

    Gümrünün sabiq merinin həbs müddəti uzadılıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti