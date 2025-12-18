WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Hesablama Palatasının yeni Strateji Planının ilkin layihəsi təqdim edilib

    Maliyyə
    • 18 dekabr, 2025
    • 09:20
    Hesablama Palatasının yeni Strateji Planının ilkin layihəsi təqdim edilib

    Hesablama Palatasının 2026–2030-cu illəri əhatə edən Strateji Planının ilkin layihəsinin təqdimatı keçirilib.

    "Report" bu barədə Palataya istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, tədbirdə qurumun sədri və kollegiya üzvləri, Milli Məclisin üzvləri, ekspertlər, struktur bölmələrin rəhbərləri və əməkdaşları iştirak ediblər.

    Palatanın sədri Vüqar Gülməmmədov strateji planın əhəmiyyətindən bəhs edib, dövlət maliyyəsinin idarəedilməsi sahəsində aparılan islahatlara və onlardan irəli gələn çağırışlara adekvat reaksiya verilməsi üçün müəyyənləşdirilmiş məqsədlərdən söz açıb.

    Daha sonra Palatanın aparat rəhbəri və struktur bölmə əməkdaşları strateji planın hazırlanması prosesi, cari vəziyyətin qiymətləndirilməsində istifadə olunan alətlər və onların nəticələri, strateji məqsədlər, yekun və aralıq nəticələr, monitorinq sistemi, habelə planın resurs və risk qiymətləndirilməsi barədə ətraflı məlumat veriblər.

    Qeyd olunub ki, yeni plan növbəti 5 illik dövr üzrə fəaliyyətin yol xəritəsi rolunu oynamaqla dövlət maliyyəsinin idarəedilməsində keyfiyyətli dövlət auditinin rolunun artırılmasına xidmət edir. Əsas diqqət Dövlət Auditi İnformasiya Sisteminin tam qurulması, o cümlədən digər dövlət qurumlarının informasiya sistemlərinə inteqrasiyanın yaradılması, mümkün istiqamətlərdə süni intellektin tətbiqi və data analitika alətlərindən istifadənin genişləndirilməsi, yüksək keyfiyyətli dövlət auditi təcrübəsinin davam etdirilməsi, konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının auditi, OMXÇ-nin auditi, beynəlxalq standartların tətbiqinin genişləndirilməsi, tövsiyələrimiz əsasında dövlət maliyyəsinin idarəedilməsinin gücləndirilməsi, qlobal təşəbbüslərə dəstəyin verilməsi, beynəlxalq ali audit orqanları cəmiyyətində peşəkar imicin bir qədər də artırılması və s. kimi prioritetlərə yönəldiləcək.

    Təqdimat çərçivəsində qonaqların bir sıra məsələlərlə bağlı təklifləri səsləndirilib.

