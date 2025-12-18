WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında VII turun daha bir matçı keçiriləcək

    Komanda
    • 18 dekabr, 2025
    • 09:23
    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında bu gün VII turun daha bir matçı keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, UNEC evdə "Gəncə" ilə qarşılaşacaq.

    Görüş UNEC-in idman zalında, saat 17:00-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, turun açılış matçında "Azərreyl" "Murov Az Terminal"ı 3:0 hesabı ilə məğlub edib. Tura dekabrın 19-da yekun vurulacaq.

    UNEC Azərbaycan Yüksək Liqası "Gəncə" klubu VII tur

