Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında VII turun daha bir matçı keçiriləcək
Komanda
- 18 dekabr, 2025
- 09:23
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında bu gün VII turun daha bir matçı keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, UNEC evdə "Gəncə" ilə qarşılaşacaq.
Görüş UNEC-in idman zalında, saat 17:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, turun açılış matçında "Azərreyl" "Murov Az Terminal"ı 3:0 hesabı ilə məğlub edib. Tura dekabrın 19-da yekun vurulacaq.
