"Fənərbağça" Matteo Genduzinin transferini açıqlayıb
Futbol
- 08 yanvar, 2026
- 14:27
Türkiyənin "Fənərbağça" klubu Matteo Genduzinin transferini açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İstanbul təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Futbolçu tibbi müayinədən keçmək üçün Türkiyəyə gəlib.
Son xəbərlər
15:17
Cəlilabad Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının vəzifəli şəxsi barəsində cinayət işinin istintaqı tamamlanıbDigər
15:09
İsrail ərazisinə Qəzzadan raket atılıbDigər ölkələr
15:09
Azərbaycanda səhiyyə turizmi: potensial var, sistem yoxdur - ARAŞDIRMATurizm
15:04
Foto
Bakıda "Xızı-Abşeron" Külək Elektrik Stansiyasının rəsmi açılışı keçirilib - ƏLAVƏ OLUNUBDaxili siyasət
15:01
Rövşən Nəcəf: "Üç "yaşıl dəhliz" 10 QVt-a qədər elektrik enerjisinin ötürülməsini təmin edə bilər"Energetika
14:56
"Azərişıq"da kadr dəyişikliyi olubEnergetika
14:54
Estoniya XİN: Trampın son addımları Putində narahatlıq yaratmalıdırDigər ölkələr
14:44
Danimarka millisinin Bakıya gələcək heyəti açıqlanıbFutbol
14:43