WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    ÜST: Yeni qrip ştamı Avropada səhiyyə sisteminə ciddi təzyiq göstərir

    Digər ölkələr
    • 17 dekabr, 2025
    • 19:20
    ÜST: Yeni qrip ştamı Avropada səhiyyə sisteminə ciddi təzyiq göstərir

    Avropada yayılmaqda olan yeni qrip ştamı səhiyyə xidmətlərinə güclü təzyiq göstərir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) Avropa regional bürosunun direktoru Hans Kluge bildirib.

    Onun sözlərinə görə, qrip hər il qış mövsümündə müşahidə olunur, lakin bu il vəziyyət fərqlidir. "Xəstəliyin kiçik genetik mutasiyası belə səhiyyə sisteminə böyük təzyiq göstərə bilər," – deyə Kluge vurğulayıb.

    Proqnozlara əsasən, Avropada qrip mövsümü dekabrın sonu və ya yanvarın əvvəlində zirvəyə çatacaq. O, vəziyyətin ciddi olduğunu, lakin COVID-19 pandemiyası dövründəki kimi qlobal fövqəladə vəziyyət səviyyəsinə çatmadığını qeyd edib.

    ÜST-nin məlumatına görə, Avropada təsdiqlənmiş qrip hallarının təxminən 90 %-i A(H3N2) virusuna – "Honkonq qripi" kimi tanınan ştama aiddir.

    Fransada tibbi xidmətlər bu ştamın müxtəlif yaş qrupları arasında güclü aktivliyini müşahidə edir. İspaniyada qripə yoluxma halları artıq ötən ilin göstəricilərini keçib. Almaniyada isə qrip mövsümü adi vaxtdan iki-üç həftə əvvəl başlayıb.

    Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı qrip Avropa
    ВОЗ зафиксировала высокую нагрузку на медиков в Европе из-за нового штамма гриппа
    New flu strain putting severe pressure on healthcare across Europe, says WHO

    Son xəbərlər

    20:07

    Nazir: Hazırda 15 özəl şirkət müdafiə sənayesi sahəsində lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir

    Hərbi
    19:59

    Vüqar Mustafayev: Müdafiə sənayesi müəssisələrində genişmiqyaslı modernizasiya işləri aparılır

    Hərbi
    19:48
    Foto

    Babək və Şahbuzda idman qurğuları istifadəyə verilib

    Fərdi
    19:43

    İsrail qüvvələri yenidən Suriya ərazisinə daxil olub

    Digər ölkələr
    19:39
    Foto

    Dövlət katibinin müavini: ABŞ administrasiyası TDT regionu ilə əməkdaşlığın gücləndirilməsinə əhəmiyyət verir

    Digər ölkələr
    19:34
    Foto

    TDT Baş Katibi ABŞ-nin aparıcı təhlil mərkəzlərinin ekspertləri ilə fikir mübadiləsi aparıb

    Region
    19:30

    Ukrayna və Almaniya arasında dəyəri 1,2 milyard avrodan artıq olan razılaşma imzalanıb

    Digər ölkələr
    19:21

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Neftçi" "Şəki" üzərində qələbə qazanıb

    Komanda
    19:20

    ÜST: Yeni qrip ştamı Avropada səhiyyə sisteminə ciddi təzyiq göstərir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti