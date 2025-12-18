WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Burhanəddin Duran: İkinci Qarabağ müharibəsində çoxsaylı dezinformasiya kampaniyaları aparılıb

    Media
    • 18 dekabr, 2025
    • 11:55
    Burhanəddin Duran: İkinci Qarabağ müharibəsində çoxsaylı dezinformasiya kampaniyaları aparılıb

    İkinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanın zəfərini kölgə altına almaq məqsədilə çoxsaylı dezinformasiya kampaniyaları aparılıb.

    "Report"un Ankaraya ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezident Aparatının Kommunikasiya rəhbəri Burhanəddin Duran Türk dövlətlərinin Dezinformasiya ilə Mübarizə Forumunda çıxışında deyib.

    Onun sözlərinə görə, müharibə dövründə və ondan sonra Azərbaycan tərəfi bu yalan məlumatları ifşa etməyi bacarmışdı:

    "Həmin dövrdə "Qarabağa daxil olan Azərbaycan əsgərləri yaşlı bir erməni qadını ilə lağ edir" başlığı ilə yayımlanan yalan xəbər buna misaldır. Həmin materialda göstərilir ki, guya bir əsgər yaşlı qadına bir stəkan su uzadır, qadın suyu içmək istəyəndə isə başqa bir əsgər suyu yerə tökür. Halbuki videonun tam versiyasında açıq və aydın şəkildə Azərbaycan əsgərinin öz əli ilə erməni qadına su içirdiyi görünürdü".

    B.Duran qeyd edib ki, bu məsələ eyni zamanda milli təhlükəsizlik, ictimai sabitlik və beynəlxalq nüfuzla birbaşa əlaqəlidir:

    "Dezinformasiya beynəlxalq miqyasda yayılan təhlükəyə çevrilib. Dezinformasiyanın nə qədər böyük risk və təhlükə daşıdığı artıq aydın şəkildə dərk edilməlidir. Məhz bu gün keçirilən forumumuz da bu məqsədə xidmət edir və dezinformasiyaya qarşı birgə mübarizə əzmimizi, iradəmizi bir daha ortaya qoyur".

    dezinformasiya Ankara türk dövlətləri İkinci Qarabağ müharibəsi Burhanəddin Duran

    Son xəbərlər

    12:03
    Foto

    Energetika Nazirliyində kollegiya iclası keçirilib

    Energetika
    12:01

    Əhməd İsmayılov: Azərbaycanda dezinformasiya problemi ölkənin nüfuzu artdıqca özünü daha qabarıq büruzə verir

    Media
    11:59

    Bakı Limanının illik yükaşırma qabiliyyəti 260 000 TEU-ya çatdırılacaq

    İnfrastruktur
    11:58

    Təhsilin İnkişafı Fonduna yeni sədr təyin olunub

    Elm və təhsil
    11:55

    Burhanəddin Duran: İkinci Qarabağ müharibəsində çoxsaylı dezinformasiya kampaniyaları aparılıb

    Media
    11:46

    Çin Kamboca və Tailanda xüsusi elçi göndərib

    Digər ölkələr
    11:46

    Ömər Kocaman: Forum türk dövlətlərinin dezinformasiya ilə mübarizədə əməkdaşlığını gücləndirəcək

    Media
    11:44

    "Uşaqların zərərli informasiyadan qorunması haqqında" qanuna dəyişiklik ediləcək

    Daxili siyasət
    11:41

    Azərbaycan sahibkarları indiyə qədər 616 investisiya təşviqi sənədi alıblar

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti