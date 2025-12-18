Təhsilin İnkişafı Fonduna yeni sədr təyin olunub
Elm və təhsil
- 18 dekabr, 2025
- 11:58
Təhsilin İnkişafı Fonduna yeni sədr təyin edilib.
"Report" xəbər verir ki, elm və təhsil naziri Emin Əmrullayevin müvafiq əmri ilə həmin vəzifəyə Nicat Məmmədli təyinat alıb.
Qeyd edək ki, N.Məmmədli 2018-ci ildən Elm və Təhsil Nazirliyində Beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsinin müdiri, Elm, ali və orta ixtisas təhsili şöbəsinin müdiri, nazirinin müşaviri kimi müxtəlif vəzifələrdə çalışıb.
