    Назначен председатель Фонда развития образования

    Наука и образование
    • 18 декабря, 2025
    • 12:13
    Назначен председатель Фонда развития образования

    Ниджат Мамедли назначен председателем Фонда развития образования.

    Как сообщает Report, соответствующий приказ подписал министр науки и образования Эмин Амруллаев.

    Отметим, что Н.Мамедли с 2018 года работает в Министерстве науки и образования на различных должностях - руководитель отдела международного сотрудничества, завотделом науки, высшего и среднего специального образования, а также советник министра.

    Təhsilin İnkişafı Fonduna yeni sədr təyin olunub

