Назначен председатель Фонда развития образования
Наука и образование
- 18 декабря, 2025
- 12:13
Ниджат Мамедли назначен председателем Фонда развития образования.
Как сообщает Report, соответствующий приказ подписал министр науки и образования Эмин Амруллаев.
Отметим, что Н.Мамедли с 2018 года работает в Министерстве науки и образования на различных должностях - руководитель отдела международного сотрудничества, завотделом науки, высшего и среднего специального образования, а также советник министра.
