Армения и Великобритания обсуждают переход к стратегическому партнерству

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян на встрече в Лондоне с советником по национальной безопасности премьер-министра Великобритании Кира Стармера - Джонатаном Пауэллом - обсудил расширение двусторонних отношений.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, стороны высоко оценили динамичное развитие отношений между Арменией и Великобританией и подтвердили взаимную готовность их повышения до уровня стратегического партнерства.

Григорян и Пауэлл затронули ряд важных вопросов повестки дня, обозначив пути дальнейшего сотрудничества.

Британская сторона приветствовала достигнутые в Вашингтоне соглашения между Арменией и Азербайджаном, подчеркнув, что они являются важными шагами на пути к полной нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Григорян подчеркнул важность институционализации мира, установленного в регионе.