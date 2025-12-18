Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Армения и Великобритания обсуждают переход к стратегическому партнерству

    • 18 декабря, 2025
    • 14:37
    Армения и Великобритания обсуждают переход к стратегическому партнерству

    Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян на встрече в Лондоне с советником по национальной безопасности премьер-министра Великобритании Кира Стармера - Джонатаном Пауэллом - обсудил расширение двусторонних отношений.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, стороны высоко оценили динамичное развитие отношений между Арменией и Великобританией и подтвердили взаимную готовность их повышения до уровня стратегического партнерства.

    Григорян и Пауэлл затронули ряд важных вопросов повестки дня, обозначив пути дальнейшего сотрудничества.

    Британская сторона приветствовала достигнутые в Вашингтоне соглашения между Арменией и Азербайджаном, подчеркнув, что они являются важными шагами на пути к полной нормализации отношений между Баку и Ереваном.

    Григорян подчеркнул важность институционализации мира, установленного в регионе.

