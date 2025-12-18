"Казтрансойл" и "Транснефть" подписали договор о транспортировке казахстанской нефти через РФ

"Казтрансойл" и "Транснефть" подписали договор об оказании услуг по транспортировке казахстанской нефти в транзитном режиме через территорию России на 2026 год.

Как передает Report со ссылкой на "Казтрансойл", документ был подписан в ходе рабочей встречи делегаций компаний.

"В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и подписали договор об оказании услуг по транспортировке казахстанской нефти в транзитном режиме через территорию России на 2026 год", - говорится в сообщении.

Совместная работа обеспечивает экспорт казахстанской нефти через территорию России в направлении морских портов Новороссийск и Усть-Луга, а также к границе РФ и Беларуси для дальнейшей транспортировки в страны Европейского Союза, включая транзит российской нефти по территории Казахстана.