    В регионе
    • 18 декабря, 2025
    • 14:53
    Казтрансойл и Транснефть подписали договор о транспортировке казахстанской нефти через РФ

    "Казтрансойл" и "Транснефть" подписали договор об оказании услуг по транспортировке казахстанской нефти в транзитном режиме через территорию России на 2026 год.

    Как передает Report со ссылкой на "Казтрансойл", документ был подписан в ходе рабочей встречи делегаций компаний.

    "В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и подписали договор об оказании услуг по транспортировке казахстанской нефти в транзитном режиме через территорию России на 2026 год", - говорится в сообщении.

    Совместная работа обеспечивает экспорт казахстанской нефти через территорию России в направлении морских портов Новороссийск и Усть-Луга, а также к границе РФ и Беларуси для дальнейшей транспортировки в страны Европейского Союза, включая транзит российской нефти по территории Казахстана.

