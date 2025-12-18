США усиливают давление на теневой флот Ирана

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США усиливает давление на теневой флот Ирана, занимающийся экспортом иранской нефти и нефтепродуктов с использованием обманных схем судоходства.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте Минфина США.

Рестрикции охватывают 29 судов и управляющие ими компании, которые, по данным ведомства, перевезли нефть и нефтепродукты на сотни миллионов долларов.

Кроме того, санкции коснулись египетского бизнесмена Хатема Эльсаида Фарида Ибрагима Сакра.

"Как неоднократно заявлял президент Дональд Трамп, США не позволят Ирану обзавестись ядерным оружием. Министерство финансов продолжит лишать страну доходов от продажи нефти, которые используются для финансирования военных и оружейных программ", - заявил замминистра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Джон Хёрли.