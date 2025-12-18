Давуд Рустамов: Принимаются меры для предотвращения кибератак на объекты критической инфраструктуры

Среди осуществленных против Азербайджана в этом году кибератак преобладают APT-угрозы (Advanced Persistent Threat), поддерживаемые на государственном уровне.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Национального центра кибербезопасности Службы государственной безопасности (СГБ) Давуд Рустамов на мероприятии по подведению итогов годовой деятельности Ассоциации организаций кибербезопасности Азербайджана (АКТА).

По его словам, в 2025 году отмечается снижение атак типа Ransomware: "Мы совместно с соответствующими государственными органами проводим расследование APT-атак, а также предпринимаем превентивные меры для предотвращения их перехода на другие организации и критическую инфраструктуру".

Рустамов отметил, что в этом году Платформа для обмена информацией о киберугрозах (Malware Information Sharing Platform - MISP) была расширена: "К этой платформе обмена информацией, построенной на основе MISP, в этом году уже полностью подключились спецслужбы пяти государств. Полученные от них индикаторы киберугроз были своевременно распространены между заинтересованными сторонами".

Напомним, что созданная в 2023 году MISP позволяет осуществлять обмен вредоносными IP-адресами и доменными именами, нежелательными файлами и их идентификационными значениями и т.п. между субъектами критической информационной инфраструктуры страны. Эта платформа также является инструментом совместной борьбы с киберугрозами с партнерскими иностранными спецслужбами.