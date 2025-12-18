Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Армения и США провели первую встречу рабочей группы по реализации Вашингтонских договоренностей

    В регионе
    • 18 декабря, 2025
    • 20:38
    Армения и США провели первую встречу рабочей группы по реализации Вашингтонских договоренностей

    Состоялась первая встреча рабочей группы Армения–США по реализации договоренностей, достигнутых в рамках саммита мира в Вашингтоне 8 августа 2025 года.

    Как передает Report со ссылкой на Armenpress, замминистра иностранных дел Армении Ваан Костанян и заместитель помощника госсекретаря США Соната Коултер высоко оценили активно развивающееся стратегическое партнерство двух стран.

    Костанян подчеркнул значительную поддержку США в деле установления мира в Южном Кавказе и подтвердил заинтересованность армянской стороны в активной работе по реализации Меморандумов о взаимопонимании между Арменией и США, подписанных 8 августа 2025 года. В частности, они затронули перспективные направления в рамках проекта TRIPP, инновационное партнерство в сфере искусственного интеллекта и полупроводников, а также сотрудничества в области энергетической безопасности.

    Стороны отметили значительный прогресс по достигнутым договоренностям и договорились продолжить обсуждения для реализации целей в кратчайшие сроки.

    США Армения Вашингтонские соглашения TRIPP
    Vaşinqton razılaşmalarının icrası üzrə Ermənistan-ABŞ işçi qrupunun ilk görüşü keçirilib
    Armenia, US hold first working group meeting to implement Washington agreements

    Лента новостей