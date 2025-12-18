Армения и США провели первую встречу рабочей группы по реализации Вашингтонских договоренностей

Состоялась первая встреча рабочей группы Армения–США по реализации договоренностей, достигнутых в рамках саммита мира в Вашингтоне 8 августа 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на Armenpress, замминистра иностранных дел Армении Ваан Костанян и заместитель помощника госсекретаря США Соната Коултер высоко оценили активно развивающееся стратегическое партнерство двух стран.

Костанян подчеркнул значительную поддержку США в деле установления мира в Южном Кавказе и подтвердил заинтересованность армянской стороны в активной работе по реализации Меморандумов о взаимопонимании между Арменией и США, подписанных 8 августа 2025 года. В частности, они затронули перспективные направления в рамках проекта TRIPP, инновационное партнерство в сфере искусственного интеллекта и полупроводников, а также сотрудничества в области энергетической безопасности.

Стороны отметили значительный прогресс по достигнутым договоренностям и договорились продолжить обсуждения для реализации целей в кратчайшие сроки.