Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Госдеп заявил о задержании в ЮАР должностных лиц США

    Другие страны
    • 18 декабря, 2025
    • 21:10
    Госдеп заявил о задержании в ЮАР должностных лиц США

    Вашингтонская администрация заявила, что власти ЮАР задержали должностных лиц США, потребовала наказать ответственных за это и пригрозила в противном случае "серьезными последствиями".

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

    "США самым решительным образом осуждают недавнее задержание властями ЮАР американских должностных лиц, которые исполняли свои обязанности по оказанию гуманитарной помощи африканерам (потомкам переселенцев из Европы на юг Африки - ред.). Кроме того, публикация паспортных данных должностных лиц неприемлема и является формой преследования", - говорится в сообщении.

    В Госдепе расценили этот шаг "как попытку запугать госслужащих США, исполняющих должностные обязанности в ЮАР".

    "США не потерпят таких действий в отношении своих госслужащих или кого-либо из своих граждан, которые законно и спокойно работают за рубежом. Публикация личных данных этих должностных лиц ставит их под угрозу. Мы призываем правительство ЮАР незамедлительно принять меры, чтобы взять под контроль эту ситуацию и привлечь виновных к ответственности", - добавили в Госдепе.

    В противном случае, как следует из заявления, будут "серьезные последствия".

    Госдеп США ЮАР задержание
    Dövlət Departamenti CAR-da ABŞ-nin vəzifəli şəxslərinin saxlanıldığını bəyan edib

    Последние новости

    22:00

    Цена на золото впервые в истории поднялась выше $4400 за унцию

    Финансы
    21:58
    Фото

    Премьер-лига: "Сабах" обыграл "Карабах" и вырвался в лидеры чемпионата

    Футбол
    21:50
    Фото

    В суде прокурор рассказал о связях Варданяна с террористической организацией VoMa

    Происшествия
    21:42

    Зеленский прибыл в Варшаву для встречи с Навроцким

    Другие страны
    21:38

    Эрдогану представили отчет в рамках инициативы "Турция без терроризма"

    В регионе
    21:33
    Видео

    В Северной Каролине разбился бизнес-джет

    Другие страны
    21:27

    США ввели санкции в отношении двух судей МУС

    Другие страны
    21:10

    Госдеп заявил о задержании в ЮАР должностных лиц США

    Другие страны
    21:04
    Фото

    Давуд Рустамов: Принимаются меры для предотвращения кибератак на объекты критической инфраструктуры

    ИКТ
    Лента новостей