Госдеп заявил о задержании в ЮАР должностных лиц США

Вашингтонская администрация заявила, что власти ЮАР задержали должностных лиц США, потребовала наказать ответственных за это и пригрозила в противном случае "серьезными последствиями".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

"США самым решительным образом осуждают недавнее задержание властями ЮАР американских должностных лиц, которые исполняли свои обязанности по оказанию гуманитарной помощи африканерам (потомкам переселенцев из Европы на юг Африки - ред.). Кроме того, публикация паспортных данных должностных лиц неприемлема и является формой преследования", - говорится в сообщении.

В Госдепе расценили этот шаг "как попытку запугать госслужащих США, исполняющих должностные обязанности в ЮАР".

"США не потерпят таких действий в отношении своих госслужащих или кого-либо из своих граждан, которые законно и спокойно работают за рубежом. Публикация личных данных этих должностных лиц ставит их под угрозу. Мы призываем правительство ЮАР незамедлительно принять меры, чтобы взять под контроль эту ситуацию и привлечь виновных к ответственности", - добавили в Госдепе.

В противном случае, как следует из заявления, будут "серьезные последствия".