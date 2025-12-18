Вилаят Эйвазов переизбран президентом Федерации стрельбы Азербайджана
Спорт
- 18 декабря, 2025
- 20:23
Состоялось общее собрание Федерации стрельбы Азербайджана.
Как сообщает Report, генеральный секретарь Федерации Эмин Джафаров представил отчет о деятельности организации, проведенных соревнованиях и достигнутых за 2022-2025 годы результатах.
