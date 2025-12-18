Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Макрон: Европейцы едины в вопросе дальнейшей поддержки Украины

    • 18 декабря, 2025
    • 14:59
    Макрон: Европейцы едины в вопросе дальнейшей поддержки Украины

    Заседание Европейского совета проходит в критический момент, когда Европа должна убедительно продемонстрировать свою способность защищать территорию, граждан, экономические интересы и обеспечивать общеевропейскую безопасность.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом перед началом Совета ЕС заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

    "Мы придем к общей позиции, которая позволит принять решение. Мы должны помочь Украине продолжать сопротивление и оказывать поддержку в построении справедливого и прочного мира", - заявил Макрон.

    Президент Франции, комментируя негативную позицию Бельгии, где хранятся остаточные денежные средства России, по репарационному кредиту, заявил, что на данном этапе обеспечено бессрочное замораживание этих активов.

    "Это очень хорошо, это сделано. Теперь мы должны обеспечить финансирование за счет кредита. Мы найдем техническое решение, поэтому проведем обсуждение с нашим бельгийским коллегой, со всеми коллегами…Европейцы едины в своем стремлении продолжать [поддержку Украины]", - заявил он.

