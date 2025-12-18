Эстония увеличила срок военной службы по призыву до года

Правительство Эстонии приняло решение увеличить срок службы в армии до 12 месяцев для всех призывников.

Об этом сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ.

Согласно информации, до сих пор призывники, в зависимости от специальности, служили по 8 или 11 месяцев.

"Начиная с 2027 года ежегодно на военную службу будут призываться до 4 100 молодых людей, при этом призыв будет проводиться два раза в год", - сообщила пресс-служба правительства.

Отмечается, что данные реформы обусловлены увеличением объема и технической сложности подготовки, внедрением современных систем вооружения, а также необходимостью формирования достаточно подготовленного резерва для боевой структуры Сил обороны и изменениями в сфере безопасности.

Новая структура военной службы включает 6 месяцев интенсивной подготовки, за которыми следуют 6 месяцев практической службы.

Связанные с продлением срока службы прямые расходы запланированы в 2027 году в размере 31 млн евро.