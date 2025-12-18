Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Эстония увеличила срок военной службы по призыву до года

    Другие страны
    • 18 декабря, 2025
    • 15:08
    Эстония увеличила срок военной службы по призыву до года

    Правительство Эстонии приняло решение увеличить срок службы в армии до 12 месяцев для всех призывников.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ.

    Согласно информации, до сих пор призывники, в зависимости от специальности, служили по 8 или 11 месяцев.

    "Начиная с 2027 года ежегодно на военную службу будут призываться до 4 100 молодых людей, при этом призыв будет проводиться два раза в год", - сообщила пресс-служба правительства.

    Отмечается, что данные реформы обусловлены увеличением объема и технической сложности подготовки, внедрением современных систем вооружения, а также необходимостью формирования достаточно подготовленного резерва для боевой структуры Сил обороны и изменениями в сфере безопасности.

    Новая структура военной службы включает 6 месяцев интенсивной подготовки, за которыми следуют 6 месяцев практической службы.

    Связанные с продлением срока службы прямые расходы запланированы в 2027 году в размере 31 млн евро.

    Эстония срок службы призыв на военную службу призывники армия

    Последние новости

    15:48

    AYNA: На проспекте Хатаи в Баку улучшают организацию движения

    Инфраструктура
    15:47

    В Азербайджане утвержден порядок финансирования международных программ двойного диплома

    Наука и образование
    15:47

    В Азербайджане на аукцион выставят 6 месторождений полезных ископаемых

    Бизнес
    15:39

    С 2022 года объем несуверенного финансирования МФО в Евразийском регионе превысил $21 млрд

    Финансы
    15:33

    Азербайджан и Иордания обсудили перспективы развития сотрудничества

    Внешняя политика
    15:33

    Пашинян: Армения получит 20 млн евро от Европейского фонда мира

    В регионе
    15:32

    Кямаледдин Гейдаров отметил роль транспорта и логистики в связях с Катаром

    Внешняя политика
    15:26
    Фото

    Временный поверенный: Катар заинтересован в развитии экономических связей с Азербайджаном

    Внешняя политика
    15:24

    Великобритания ввела санкции против четырех нефтяных компаний РФ

    Другие страны
    Лента новостей