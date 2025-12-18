Турция предупредила Россию и Украину о рисках для безопасности в Черном море после инцидента с БПЛА
18 декабря, 2025
14:55
Министерство обороны Турции предупредило Россию и Украину о необходимости проявлять повышенную осторожность в вопросах безопасности в Черном море после инцидента с беспилотником, вошедшим в воздушное пространство страны.
Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.
"В связи с продолжающейся войной между Украиной и Россией наши коллеги были предупреждены о необходимости проявлять большую осторожность в отношении инцидентов, которые могут негативно повлиять на безопасность в Черном море", - говорится в заявлении министерства.
Напомним, что 15 декабря истребители ВВС Турции F-16 сбили БПЛА вблизи воздушного пространства республики над Черным морем.
