    ВВС Турции сбили беспилотник над Черным морем

    В регионе
    • 15 декабря, 2025
    • 22:43
    ВВС Турции сбили беспилотник над Черным морем

    Истребители ВВС Турции F-16 сбили БПЛА вблизи воздушного пространства республики над Черным морем.

    Как передает Report, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

    "Над Черным морем был обнаружен след, приближающийся к нашему воздушному пространству, в соответствии с рутинными процедурами было начато слежение за ним. В целях обеспечения безопасности воздушного пространства нашим самолетам F-16, находящимся под контролем НАТО и национальных властей, была поставлена задача об экстренном реагировании. Было установлено, что воздушный объект представляет собой БПЛА, вышедший из-под контроля, во избежание негативных последствий он был сбит в безопасном районе", - говорится в сообщении.

    беспилотник Турция истребитель F-16
