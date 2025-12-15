ВВС Турции сбили беспилотник над Черным морем

Истребители ВВС Турции F-16 сбили БПЛА вблизи воздушного пространства республики над Черным морем.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

"Над Черным морем был обнаружен след, приближающийся к нашему воздушному пространству, в соответствии с рутинными процедурами было начато слежение за ним. В целях обеспечения безопасности воздушного пространства нашим самолетам F-16, находящимся под контролем НАТО и национальных властей, была поставлена задача об экстренном реагировании. Было установлено, что воздушный объект представляет собой БПЛА, вышедший из-под контроля, во избежание негативных последствий он был сбит в безопасном районе", - говорится в сообщении.