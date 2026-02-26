Береговая охрана Кубы вступила в перестрелку с американским катером, есть погибшие

У берегов Кубы произошла перестрелка между береговой охраной острова и американским катером, в результате инцидента погибли четыре человека.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел Кубы.

Согласно информации, катер под флагом США вторгся в территориальные воды островного государства, после чего к судну для идентификации подплыл персонал береговой охраны.

"С борта судна был открыт огонь по кубинскому персоналу, в результате чего командир кубинского судна получил ранение", - указывает в заявлении кубинская сторона. В результате ответного огня были убиты четверо "агрессоров", еще шестеро получили ранения, их эвакуировали для оказания медицинской помощи.

Власти ведут расследование для установления всех обстоятельств произошедшего. С американской стороны инцидент пока не прокомментировали.