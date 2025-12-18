WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Türkiyə Rusiya və Ukraynaya təhlükəsizlik riskləri ilə bağlı xəbərdarlıq edib

    Digər ölkələr
    • 18 dekabr, 2025
    • 15:19
    Türkiyə Müdafiə Nazirliyi ölkənin hava məkanına pilotsuz uçuş aparatının (PUA) daxil olması ilə bağlı insidentdən sonra Rusiya və Ukraynaya Qara dənizdə təhlükəsizlik məsələlərində daha diqqətli olmağın vacibliyi barədə xəbərdarlıq edib.

    Bu barədə "Report" Türkiyə KİV-ə istinadən məlumat verir.

    "Ukrayna və Rusiya arasında müharibənin davam etməsi ilə əlaqədar olaraq həmkarlarımız Qara dənizdə təhlükəsizliyə mənfi təsir göstərə biləcək insidentlərlə bağlı daha diqqətli olmağın vacibliyi barədə xəbərdar edilib", - nazirliyin bəyanatında deyilir.

    Xatırladaq ki, dekabrın 15-də Qara dəniz istiqamətindən Türkiyə hava məkanına yaxınlaşan pilotsuz uçuş aparatı "F-16" qırıcıları tərəfindən vurularaq zərərsizləşdirilib.

    Türkiyə Rusiya Ukrayna Qara dəniz Dron
    Турция предупредила Россию и Украину о рисках для безопасности в Черном море после инцидента с БПЛА
    Türkiye warns Russia, Ukraine over Black Sea security after downing drone

