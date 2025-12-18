Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Азербайджан и Турция обсудили дальнейшее расширение военных связей

    Представители Азербайджана и Турции обсудили дальнейшее расширение военных связей между двумя странами.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

    Было отмечено, что продолжается официальный визит в Азербайджан турецкой делегации во главе со вторым начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турецкой Республики генералом армии Левентом Эргюном.

    18 декабря первый заместитель министра обороны − начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев провел встречу с турецкой делегацией.

    Генерал-полковник Велиев отметил, что стратегическое партнерство между Азербайджаном и Турцией развивается по восходящей линии. Была подчеркнута необходимость увеличения интенсивности совместных учений, проводимых в целях совершенствования знаний и навыков военнослужащих.

    Генерал армии Эргюн отметил благотворное влияние мероприятий, проводимых в рамках продолжающегося уже два дня в Баку 17-го заседания азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня, на формирование новых возможностей, подчеркнув при этом важность взаимных визитов для дальнейшего расширения военного сотрудничества.

    На встрече было проанализировано текущее состояние азербайджано-турецкого военного сотрудничества, были проведены широкие обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес, и планов на перспективу.

