WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Azərbaycan və Türkiyə hərbi əlaqələrin daha da genişləndirilməsini müzakirə edib

    Hərbi
    • 18 dekabr, 2025
    • 15:06
    Azərbaycan və Türkiyə hərbi əlaqələrin daha da genişləndirilməsini müzakirə edib

    Azərbaycan və Türkiyə nümayəndələri iki ölkə arasında hərbi əlaqələrin daha da genişləndirilməsini müzakirə ediblər.

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, 17-ci Azərbaycan-Türkiyə Yüksək Səviyyəli Hərbi Dialoq İclasında iştirak etmək üçün Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahının 2-ci rəisi ordu generalı Levent Ergünün rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin Azərbaycana rəsmi səfəri davam edir.

    Belə ki, dekabrın 18-də müdafiə nazirinin birinci müavini – Azərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi general-polkovnik Kərim Vəliyev Türkiyə nümayəndə heyəti ilə görüşüb.

    General-polkovnik K.Vəliyev Azərbaycan və Türkiyə arasında strateji tərəfdaşlığın yüksələn xətlə inkişaf etdiyini qeyd edib. Hərbi qulluqçuların bilik və bacarıqlarının daha da təkmilləşdirilməsi məqsədilə keçirilən birgə təlimlərin intensivliyinin artırılmasının zəruriliyini bildirib.

    Ordu generalı L.Ergün Bakıda iki gündür davam edən 17-ci Azərbaycan-Türkiyə Yüksək Səviyyəli Hərbi Dialoq İclasında icra olunan fəaliyyətlərin yeni imkanların formalaşmasında müsbət təsirindən danışıb, hərbi əlaqələrin daha da genişləndirilməsində qarşılıqlı səfərlərin vacibliyini vurğulayıb.

    Görüşdə Azərbaycan-Türkiyə hərbi əməkdaşlığının cari vəziyyəti təhlil edilib, maraq doğuran məsələlər və perspektiv planlara dair geniş müzakirələr aparılıb.

    Azərbaycan-Türkiyə Yüksək Səviyyəli Hərbi Dialoq Müdafiə Nazirliyi hərbi əməkdaşlıq
    Foto
    Азербайджан и Турция обсудили дальнейшее расширение военных связей
    Foto
    Azerbaijan and Türkiye mull further expansion of military ties

    Son xəbərlər

    15:57
    Foto

    Azərbaycanda müasir əyar laboratoriyaları yaradılacaq

    Biznes
    15:56

    AQTA Yeni il hədiyyə qutuları ilə bağlı istehlakçılara müraciət edib

    Sağlamlıq
    15:49

    Azərbaycan aeroportlarında VİP salondan istifadə hüququ olan vəzifəli şəxslərin siyahısı genişlənib

    İnfrastruktur
    15:48

    "Araz-Naxçıvan" təxirə salınmış matçda U-19-u məğlub edib

    Futbol
    15:47
    Foto

    Xankəndi sakinləri üçün oftalmoloji tibbi müayinələr keçirilir

    Sağlamlıq
    15:42

    Aİ Rusiyanın "kölgə donanması"nın 41 gəmisinə qarşı sanksiya tətbiq edib

    Digər ölkələr
    15:40

    Azərbaycan və İordaniya əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    15:38

    EDB: Dünya iqtisadiyyatı 2026-cı ildə bir qədər yavaşlayacaq

    Maliyyə
    15:30

    Britaniya Rusiyanın dörd neft şirkətinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti