Bakı Limanının illik yükaşırma qabiliyyəti 260 000 TEU-ya çatdırılacaq
İnfrastruktur
- 18 dekabr, 2025
- 11:59
Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanının illik yükaşırma qabiliyyətinin 260 000 TEU-ya çatdırılması planlaşdırılır.
"Report" xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Limanın direktoru Eldar Salahov bildirib.
Xatırladaq ki, hazırda Limanın illik yükaşırma qabiliyyəti 150 000 TEU-dur.
