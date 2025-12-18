WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Bakı Limanının illik yükaşırma qabiliyyəti 260 000 TEU-ya çatdırılacaq

    İnfrastruktur
    • 18 dekabr, 2025
    • 11:59
    Bakı Limanının illik yükaşırma qabiliyyəti 260 000 TEU-ya çatdırılacaq

    Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanının illik yükaşırma qabiliyyətinin 260 000 TEU-ya çatdırılması planlaşdırılır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Limanın direktoru Eldar Salahov bildirib.

    Xatırladaq ki, hazırda Limanın illik yükaşırma qabiliyyəti 150 000 TEU-dur.

    Bakı limanı Eldar Salahov
    Годовая пропускная способность Бакинского порта будет доведена до 260 тыс. TEU

