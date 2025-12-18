Годовая пропускная способность Бакинского порта будет доведена до 260 тыс. TEU
Инфраструктура
- 18 декабря, 2025
- 12:28
Годовую пропускную способность Бакинского международного морского порта планируется увеличить до 260 000 TEU.
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил директор порта Эльдар Салахов.
Напомним, что в настоящее время годовая пропускная способность порта составляет 150 000 TEU.
