Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Годовая пропускная способность Бакинского порта будет доведена до 260 тыс. TEU

    Инфраструктура
    • 18 декабря, 2025
    • 12:28
    Годовая пропускная способность Бакинского порта будет доведена до 260 тыс. TEU

    Годовую пропускную способность Бакинского международного морского порта планируется увеличить до 260 000 TEU.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил директор порта Эльдар Салахов.

    Напомним, что в настоящее время годовая пропускная способность порта составляет 150 000 TEU.

    Бакинский порт Эльдар Салахов
    Bakı Limanının illik yükaşırma qabiliyyəti 260 000 TEU-ya çatdırılacaq

    Последние новости

    12:44

    Трампу подарили ящик красной икры из Хабаровского края

    Другие страны
    12:43

    Казахстан и Япония подпишут соглашения на сумму свыше $3,7 млрд

    В регионе
    12:43

    Казахстан предложил создать единую платформы против дезинформации среди тюркских стран

    Медиа
    12:40

    Глава ЕК: Совет ЕС не завершит работу пока не примет решения по финансированию Украины

    Другие страны
    12:37

    Завтра в Азербайджане осадков не ожидается

    Экология
    12:36

    Шекеринская и Симонян обсудили мир между Баку и Ереваном

    В регионе
    12:32

    В Бакинском порту планируется перевалка более 110 тыс. TEU в 2026 году

    Инфраструктура
    12:30

    ОТГ: Форум в Анкаре укрепит сотрудничество тюркских государств в борьбе с дезинформацией

    Медиа
    12:29

    Туристический центр "Шахдаг" объявил о начале зимнего сезона

    Туризм
    Лента новостей