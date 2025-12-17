Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    ВОЗ зафиксировала высокую нагрузку на медиков в Европе из-за нового штамма гриппа

    Другие страны
    • 17 декабря, 2025
    • 18:59
    ВОЗ зафиксировала высокую нагрузку на медиков в Европе из-за нового штамма гриппа

    Распространяющийся новый штамм гриппа оказывает значительное давление на службы здравоохранения в Европе.

    Как передает Report со ссылкой на The Guardian, об этом заявил директор европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

    "Грипп приходит в зимнее время каждый год, но в этом году все немножко по-другому. Ситуация показывает, что даже небольшая генетическая мутация заболевания может оказать огромное давление на наши службы здравоохранения", - приводит слова Клюге.

    По его прогнозам, сезон гриппа в Европе достигнет пика к концу декабря или началу января. При этом он подчеркнул, что ситуация серьезная, но не достигает уровня глобальной чрезвычайной ситуации, как во время пандемии COVID-19.

    Согласно данным ВОЗ, около 90% подтвержденных случаев гриппа в Европе приходится на вирус A(H3N2), также известный как "гонконгский грипп".

    В отдельных странах ситуация развивается следующим образом: во Франции медицинские службы отмечают значительно сильную активность данного штамма среди разных возрастных категорий; в Испании число случаев заражения гриппом уже превысило показатели прошлого года; в Германии сезон гриппа начался на две-три недели раньше обычного.

    ВОЗ грипп Ханс Клюге штамм гриппа Европа
    ÜST: Yeni qrip ştamı Avropada səhiyyə sisteminə ciddi təzyiq göstərir
    New flu strain putting severe pressure on healthcare across Europe, says WHO

    Последние новости

    19:51

    Замгоссекретаря: США придают важное значение укреплению сотрудничества с ОТГ

    Другие страны
    19:48

    ОТГ расширяет диалог с ведущими аналитическими центрами США

    В регионе
    19:33

    Израильские силы вновь вторглись на территорию Сирии

    Другие страны
    19:21

    Шмыгаль: Украина и ФРГ достигли договоренностей на более €1,2 млрд

    Другие страны
    19:12

    ФИФА объявила о рекордном призовом фонде чемпионата мира 2026 года

    Футбол
    19:12

    В Баку проходит 17-е заседание Военного диалога высокого уровня Азербайджан-Турция

    Армия
    19:05

    В Нахчыване создается новый центр почты и телекоммуникаций

    ИКТ
    18:59

    ВОЗ зафиксировала высокую нагрузку на медиков в Европе из-за нового штамма гриппа

    Другие страны
    18:52

    Число пострадавших при ударах ВС РФ по Запорожью возросло до 29 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей