ВОЗ зафиксировала высокую нагрузку на медиков в Европе из-за нового штамма гриппа

Распространяющийся новый штамм гриппа оказывает значительное давление на службы здравоохранения в Европе.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, об этом заявил директор европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

"Грипп приходит в зимнее время каждый год, но в этом году все немножко по-другому. Ситуация показывает, что даже небольшая генетическая мутация заболевания может оказать огромное давление на наши службы здравоохранения", - приводит слова Клюге.

По его прогнозам, сезон гриппа в Европе достигнет пика к концу декабря или началу января. При этом он подчеркнул, что ситуация серьезная, но не достигает уровня глобальной чрезвычайной ситуации, как во время пандемии COVID-19.

Согласно данным ВОЗ, около 90% подтвержденных случаев гриппа в Европе приходится на вирус A(H3N2), также известный как "гонконгский грипп".

В отдельных странах ситуация развивается следующим образом: во Франции медицинские службы отмечают значительно сильную активность данного штамма среди разных возрастных категорий; в Испании число случаев заражения гриппом уже превысило показатели прошлого года; в Германии сезон гриппа начался на две-три недели раньше обычного.