    Azərbaycan Basketbol Liqası: Neftçi Şəki üzərində qələbə qazanıb

    Azərbaycan Basketbol Liqasında VII turdan təxirə salınmış matç keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, A qrupunun görüşündə səfərdə "Şəki" ilə üz-üzə gələn evdə "Neftçi" 84:67 hesablı qələbə qazanıb.

    Oyun Şəki Olimpiya İdman Kompleksində baş tutub.

