Azərbaycan Basketbol Liqası: "Neftçi" "Şəki" üzərində qələbə qazanıb
Komanda
- 17 dekabr, 2025
- 19:21
Azərbaycan Basketbol Liqasında VII turdan təxirə salınmış matç keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, A qrupunun görüşündə səfərdə "Şəki" ilə üz-üzə gələn evdə "Neftçi" 84:67 hesablı qələbə qazanıb.
Oyun Şəki Olimpiya İdman Kompleksində baş tutub.
