Производителям молочной продукции в Азербайджане предоставят субсидии

    В Азербайджане планируется предоставление субсидий производителям молочной продукции с целью снижения производственных затрат.

    Как сообщает Report, об этом заявил советник министра сельского хозяйства Заур Алиев в ходе общественных слушаний на тему "Существующие проблемы в производстве молока и мяса и оценка влияния на сферу продовольственной безопасности".

    По его словам, в результате предварительных обсуждений с соответствующими структурами было согласовано начало предоставления продуктовых субсидий производителям молочных продуктов уже с 2026 года: "Субсидии будут направлены в основном на частичную компенсацию производственных затрат в крупных животноводческих хозяйствах полного цикла и повысят финансовую устойчивость сектора".

    Azərbaycanda süd məhsullarının istehsalçılarına subsidiyalar veriləcək

