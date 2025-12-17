Производителям молочной продукции в Азербайджане предоставят субсидии
АПК
- 17 декабря, 2025
- 16:38
В Азербайджане планируется предоставление субсидий производителям молочной продукции с целью снижения производственных затрат.
Как сообщает Report, об этом заявил советник министра сельского хозяйства Заур Алиев в ходе общественных слушаний на тему "Существующие проблемы в производстве молока и мяса и оценка влияния на сферу продовольственной безопасности".
По его словам, в результате предварительных обсуждений с соответствующими структурами было согласовано начало предоставления продуктовых субсидий производителям молочных продуктов уже с 2026 года: "Субсидии будут направлены в основном на частичную компенсацию производственных затрат в крупных животноводческих хозяйствах полного цикла и повысят финансовую устойчивость сектора".
