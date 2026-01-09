TAP уточнил сроки следующего этапа рыночного теста на расширение мощностей - ЭКСКЛЮЗИВ

До 16 января 2026 года открыт период пересмотра необязывающей фазы рыночного теста 2025 года на мощности Трансадриатического газопровода (TAP).

Как сообщили Report в консорциуме Trans Adriatic Pipeline (TAP AG), в указанный срок все заинтересованные стороны могут пересмотреть ранее поданные необязывающие заявки на спрос, которые принимались в период с июля по сентябрь 2025 года.

В этот же период новые участники также могут подать необязывающие заявки в рамках рыночного теста, чтобы они были учтены при подготовке Отчета об оценке спроса (Demand Assessment Report, DAR). Документ будет совместно опубликован тремя операторами газотранспортных систем (TSO) [совместно с SRG (Италия) и DESFA (Греция) - ред.].

В TAP уточнили, что если в DAR будет подтверждена целесообразность перехода к обязывающей фазе рыночного теста, следующий этап расширения газопровода будет инициирован при условии получения достаточного объема обязывающих долгосрочных заявок на пропускную способность.

Совокупные обязывающие заявки, потенциально полученные в рамках рыночного теста, в обязательном порядке пройдут тест экономической целесообразности (Economic Viability Test, EVT) до принятия окончательного инвестиционного решения, подчеркнули в консорциуме.

Кроме того, в TAP напомнили, что с 1 января была введена дополнительная мощность в объеме 1,2 млрд кубометров в год, что произошло спустя пять лет после начала транспортировки каспийского газа в Европу. Это, по оценке консорциума, подтверждает надежность TAP и его значимую роль в диверсификации газовых поставок в Европу.

"Работы по расширению, начатые в январе 2024 года, были завершены досрочно и в рамках утвержденного бюджета, без перерывов в текущих поставках газа и с соблюдением всех требований безопасности", - подчеркнули в консорциуме.

В TAP отмечают, что это демонстрирует высокий уровень планирования и операционную устойчивость проекта.

В рамках расширения были установлены новые компрессорные агрегаты, а также проведена модернизация существующей инфраструктуры на компрессорной станции Кипои.

В консорциуме также подчеркнули, что межсистемные соединения TAP в Греции, а также точка выхода газопровода на сушу в Италии, обеспечивают грузоотправителям широкие возможности доступа к другим европейским рынкам.

На сегодняшний день по Трансадриатическому газопроводу в Европу поставлено более 54 млрд кубометров азербайджанского газа.

Напомним, что TAP, являющийся последним компонентом Южного газового коридора, предназначен для транспортировки азербайджанского газа из Каспийского региона в Европу. Газопровод протяженностью 878 км проходит через Грецию, Албанию, Адриатическое море и Италию и был введен в коммерческую эксплуатацию 15 ноября 2020 года.

Азербайджан начал экспорт газа в Европу 31 декабря 2020 года. В соответствии с договоренностями между Азербайджаном и Европейским союзом, к 2027 году объем поставок азербайджанского газа в Европу должен достичь не менее 20 млрд кубометров в год.