ЕС предлагает расширение сотрудничества с Сирией и пакет финпомощи

Эскалация насилия в Сирии в последние дни вызывает беспокойство, необходимо срочное налаживание диалога между всеми сторонами.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом на совместной с председателем Евросовета Антониу Коштой встрече в Дамаске с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Дорожная карта, разработанная вами совместно с Иорданией и США, является очень хорошим способом продвижения вперед. Мы поддерживаем ваше стремление к созданию новой, мирной, инклюзивной и безопасной Сирии", - сказала она.

Глава Еврокомиссии напомнила, что ЕС с конца 2024 года возобновил работу своего представительства в Дамаске, наладив тесное взаимодействие с властями и гражданским обществом, и предложила новую основу для сотрудничества - запуск нового политического партнерства, экономическое сотрудничество и формирование пакета финансовой помощи в поддержку этих инициатив.

Фон дер Ляйен напомнила, что ЕС намерен в первой половине года провести диалог высокого уровня для политического взаимодействия, при этом с начала прошлого года отменены все экономические санкции в отношении Сирии, а Европейскому инвестбанку предложено возобновить свою деятельность в Сирии.

Глава ЕК также сообщила, что обсуждалось возобновление соглашения о сотрудничестве между сторонами, чтобы "Сирия могла вновь начать пользоваться преимуществами доступа к европейскому экономическому рынку".

Что касается финансового пакета, то, по ее словам, ЕС предлагает финансирование в размере около 620 миллионов евро на 2026-2027 годы: "Это необходимо для поддержки правительства в восстановлении основных услуг для населения и реконструкции государственных институтов".

В свою очередь председатель Евросовета Антониу Кошта отметил, что Евросоюз поддерживает независимость, территориальную целостность и суверенитет Сирии.

"Мы призываем вас продолжать двигаться в направлении восстановления страны. Также очень важно поддерживать хорошие отношения с соседями. Мы очень воодушевлены недавними переговорами в Париже с Израилем", - заявил он.