Aİ Suriya ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsini təklif edib
- 09 yanvar, 2026
- 18:15
Suriyada son günlərdə zorakılığın artması narahatlıq doğurur, bütün tərəflər arasında təcili dialoq qurmaq lazımdır.
"Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bu barədə Avropa Komissiyasının (AK) sədri Ursula fon der Lyayen Avropa İttifaqı (Aİ) Şurasının sədri Antonio Koşta ilə birgə Dəməşqdə Suriya Prezidenti Əhməd əş-Şəraa ilə görüşdə bildirib.
"Sizin İordaniya və ABŞ ilə birlikdə hazırladığınız yol xəritəsi irəli getmək üçün yaxşı bir yoldur. Biz yeni, dinc, inklüziv və təhlükəsiz bir Suriya yaratmaq istəyinizi dəstəkləyirik", - o qeyd edib.
AK sədri xatırladıb ki, Aİ 2024-cü ilin sonundan etibarən, Dəməşqdə öz nümayəndəliyinin fəaliyyətini bərpa edib, hakimiyyət və vətəndaş cəmiyyəti ilə sıx qarşılıqlı əlaqə qurub və əməkdaşlıq üçün yeni əsas təklif edib. Buraya yeni siyasi tərəfdaşlığın başlanması, iqtisadi əməkdaşlıq və bu təşəbbüsləri dəstəkləmək üçün maliyyə yardımı paketinin formalaşdırılması daxildir.
Fon der Lyayen xatırladıb ki, Aİ ilin birinci yarısında siyasi qarşılıqlı fəaliyyət üçün yüksək səviyyəli dialoq keçirmək niyyətindədir, eyni zamanda keçən ilin əvvəlindən Suriyaya qarşı bütün iqtisadi sanksiyalar ləğv edilib, Avropa İnvestisiya Bankına Suriyada öz fəaliyyətini bərpa etmək təklif olunub.
Onun sözlərinə görə, maliyyə paketinə gəldikdə, Aİ 2026-2027-ci illər üçün təqribən 620 milyon avro məbləğində maliyyələşdirmə təklif edir: "Bu, hökumətin əsas xidmətlərin bərpasını və dövlət qurumlarının yenidən qurulmasını dəstəkləməsi üçün lazımdır".
Öz növbəsində A.Koşta qeyd edib ki, Aİ Suriyanın müstəqilliyini, ərazi bütövlüyünü və suverenliyini dəstəkləyir:
"Biz sizi ölkənin bərpası istiqamətində addımlamağa davam etməyə çağırırıq. Qonşularla yaxşı münasibətlərin saxlanılması da çox vacibdir. Biz İsrail ilə Parisdə son danışıqlardan çox ruhlanmışıq".