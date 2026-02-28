İranda idman zalına zərbə endirilib, 15-dən çox şəxs ölüb
- 28 fevral, 2026
- 20:37
İranın Fars əyalətində İsrail və ABŞ-nin idman zalına endirdiyi zərbə nəticəsində 15-dən çox şəxs həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın kanalı məlumat yayıb.
"Hücum anında zalda uşaqlar idmanla məşğul olur və oyun oynayırdılar", - məlumatda qeyd edilib.
