İranda idman zalına zərbə endirilib, 15-dən çox şəxs ölüb

    Region
    • 28 fevral, 2026
    • 20:37
    İranın Fars əyalətində İsrail və ABŞ-nin idman zalına endirdiyi zərbə nəticəsində 15-dən çox şəxs həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın kanalı məlumat yayıb.

    "Hücum anında zalda uşaqlar idmanla məşğul olur və oyun oynayırdılar", - məlumatda qeyd edilib.

    При ударе США и Израиля по спортзалу в Иране погибли более 15 человек

