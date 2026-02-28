При ударе США и Израиля по спортзалу в Иране погибли более 15 человек

Более 15 человек погибли в результате удара Израиля и США по спортивному залу в городе Ламард иранской провинции Фарс.

Как передает Report, об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.

"В момент атаки в зале играли и занимались спортом дети", - говорится в сообщении.