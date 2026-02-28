Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В регионе
    • 28 февраля, 2026
    • 20:28
    При ударе США и Израиля по спортзалу в Иране погибли более 15 человек

    Более 15 человек погибли в результате удара Израиля и США по спортивному залу в городе Ламард иранской провинции Фарс.

    Как передает Report, об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.

    "В момент атаки в зале играли и занимались спортом дети", - говорится в сообщении.

    İranda idman zalına zərbə endirilib, 15-dən çox şəxs ölüb

