При ударе США и Израиля по спортзалу в Иране погибли более 15 человек
В регионе
- 28 февраля, 2026
- 20:28
Более 15 человек погибли в результате удара Израиля и США по спортивному залу в городе Ламард иранской провинции Фарс.
Как передает Report, об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.
"В момент атаки в зале играли и занимались спортом дети", - говорится в сообщении.
