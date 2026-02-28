İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Fox": ABŞ İrana ilk dəfə kamikadze dronlarla hücum edib

    Digər ölkələr
    • 28 fevral, 2026
    • 20:31
    Fox: ABŞ İrana ilk dəfə kamikadze dronlarla hücum edib

    ABŞ İrana zərbələr endirərkən ilk dəfə kamikadze dronlardan istifadə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Fox News" telekanalının jurnalisti Cennifer Qriffin bildirib.

    "ABŞ hərbçiləri zərbələr zamanı yeni vasitələrdən istifadə ediblər. Belə ki, ilk dəfə "birdəfəlik hücum dronları" tətbiq olunub", - o, "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    ABŞ İrana hücum kamikadze
    Fox: США при ударах по Ирану впервые применили дроны-камикадзе

    Son xəbərlər

    20:40

    BAEA: Yaxın Şərqdə radioloji vəziyyətdə dəyişiklik qeydə alınmayıb

    Digər ölkələr
    20:37

    İranda idman zalına zərbə endirilib, 15-dən çox şəxs ölüb

    Region
    20:31

    "Fox": ABŞ İrana ilk dəfə kamikadze dronlarla hücum edib

    Digər ölkələr
    20:29

    Pakistan İrana hücumları pisləyib

    Region
    20:23
    Foto

    Yeddi Azərbaycan vətəndaşı İrandan təxliyə edilib

    Region
    20:16

    İran BAEA-nın təcili iclasının keçirilməsini tələb edib

    Region
    20:10

    İranın bütün universitetlərində tədris dayandırılıb

    Region
    20:07
    Video

    İran XİN: Məktəbə endirilən zərbədə 160-dək şəxs ölüb - YENİLƏNİB-6

    Region
    19:57

    KİV: İran Hörmüz boğazını bağlayır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti