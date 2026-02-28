"Fox": ABŞ İrana ilk dəfə kamikadze dronlarla hücum edib
Digər ölkələr
- 28 fevral, 2026
- 20:31
ABŞ İrana zərbələr endirərkən ilk dəfə kamikadze dronlardan istifadə edib.
"Report" xəbər verir ki, bunu "Fox News" telekanalının jurnalisti Cennifer Qriffin bildirib.
"ABŞ hərbçiləri zərbələr zamanı yeni vasitələrdən istifadə ediblər. Belə ki, ilk dəfə "birdəfəlik hücum dronları" tətbiq olunub", - o, "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
