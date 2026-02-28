Fox: США при ударах по Ирану впервые применили дроны-камикадзе
Другие страны
- 28 февраля, 2026
- 19:09
Соединенные Штаты впервые применили дроны-камикадзе, когда нанесли удары по Ирану.
Как передает Report, об этом заявила журналист телеканала Fox News Дженнифер Гриффин.
"Военные США использовали новые средства в ходе ударов: впервые были применены "одноразовые атакующие дроны", - написала она в соцсети X.
