    Другие страны
    • 28 февраля, 2026
    • 19:09
    Fox: США при ударах по Ирану впервые применили дроны-камикадзе

    Соединенные Штаты впервые применили дроны-камикадзе, когда нанесли удары по Ирану.

    Как передает Report, об этом заявила журналист телеканала Fox News Дженнифер Гриффин.

    "Военные США использовали новые средства в ходе ударов: впервые были применены "одноразовые атакующие дроны", - написала она в соцсети X.

    Удары по Ирану дроны-камикадзе США

    19:18

    19:11

    19:09

    19:04

    19:01

    18:54

    18:51

    18:49

    18:46

