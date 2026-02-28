İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    BAEA: Yaxın Şərqdə radioloji vəziyyətdə dəyişiklik qeydə alınmayıb

    Digər ölkələr
    • 28 fevral, 2026
    • 20:40
    BAEA: Yaxın Şərqdə radioloji vəziyyətdə dəyişiklik qeydə alınmayıb

    Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi (BAEA) İsrailin və ABŞ-nin İrana hücumları fonunda Yaxın Şərqdə radioloji vəziyyətdə dəyişiklik qeydə almayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu, BAEA-nın bəyanatında qeyd olunub.

    "BAEA Yaxın Şərqdə hadisələrin inkişafını diqqətlə izləyir və region əhalisi üçün nüvə təhlükəsizliyinə hər hansı təhdidlərin qarşısını almaq üçün təmkinli olmağa çağırır. Agentlik region ölkələri ilə daimi əlaqədədir və hələlik hər hansı radioloji təsirə dair heç bir sübut yoxdur", - sənəddə bildirilib.

    Bəyanatda həmçinin agentliyin vəziyyəti izləməyə davam edəcəyi və ictimaiyyəti məlumatlandıracağı vurğulanıb.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayaraq respublikanın şəhərlərinə hava zərbələri endirib. Donald Tramp iranlı hərbçilərə silahı yerə qoymağı və ya ölməyi təklif edib. İsrail və ABŞ tərəfinin səhər saatlarında endirdiyi zərbələr zamanı İranın Minab şəhərində bir məktəb hücuma məruz qalıb. Respublikanın Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə, hücum nəticəsində 85 nəfər həlak olub.

    Daha əvvəl bildirilib ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclası çağırılıb. Görüşün Bakı vaxtı ilə saat 01:00-da başlanması gözlənilir.

    Bundan əlavə, İranın Vyanadakı beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəliyi BAEA İdarə Heyətinin növbədənkənar təcili iclasının keçirilməsini tələb edib.

    AEBA Yaxın Şərq radioloji vəziyyət
    Изменений радиологической обстановки на Ближнем Востоке не зафиксировано
    IAEA says no changes in Iran's radiological situation

    Son xəbərlər

    20:40

    BAEA: Yaxın Şərqdə radioloji vəziyyətdə dəyişiklik qeydə alınmayıb

    Digər ölkələr
    20:37

    İranda idman zalına zərbə endirilib, 15-dən çox şəxs ölüb

    Region
    20:31

    "Fox": ABŞ İrana ilk dəfə kamikadze dronlarla hücum edib

    Digər ölkələr
    20:29

    Pakistan İrana hücumları pisləyib

    Region
    20:23
    Foto

    Yeddi Azərbaycan vətəndaşı İrandan təxliyə edilib

    Region
    20:16

    İran BAEA-nın təcili iclasının keçirilməsini tələb edib

    Region
    20:10

    İranın bütün universitetlərində tədris dayandırılıb

    Region
    20:07
    Video

    İran XİN: Məktəbə endirilən zərbədə 160-dək şəxs ölüb - YENİLƏNİB-6

    Region
    19:57

    KİV: İran Hörmüz boğazını bağlayır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti