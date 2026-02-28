Изменений радиологической обстановки на Ближнем Востоке не зафиксировано

МАГАТЭ не фиксирует изменений радиологической обстановки на Ближнем Востоке на фоне атак Израиля и США на Иран.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"МАГАТЭ внимательно следит за развитием событий на Ближнем Востоке и призывает к сдержанности во избежание любых угроз ядерной безопасности для населения региона. МАГАТЭ находится в постоянном контакте со странами региона, и пока нет никаких свидетельств какого-либо радиологического воздействия", - говорится в документе.

В заявлении также указывается, что Агентство продолжит следить за ситуацией и информировать общественность.

Отметим, что утром 28 февраля Израиль совместно с США нанесли удары по объектам в Иране. В ответ Иран запустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали четыре военные базы США, расположенные в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство.

Ранее стало известно, что Россия и Китай инициировали проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударами США и Израиля по Ирану. Встреча, как ожидается, начнется в воскресенье в 01:00 по бакинскому времени.

Кроме того, постоянное представительство Ирана при международных организациях в Вене запросило проведение внеочередного срочного заседания Совета управляющих МАГАТЭ.