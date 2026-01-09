Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    В прошлом году в Нахчыване предотвратили 6 ранних браков

    Социальная защита
    • 09 января, 2026
    • 16:56
    В прошлом году в Нахчыване предотвратили 6 ранних браков

    В 2025 году в Нахчыванской Автономной Республике (АР) было предотвращено 6 ранних браков.

    Об этом сообщает нахчыванское бюро Report со ссылкой на статистику Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей НАР.

    В сообщении отмечается, что совместно с профильными структурами были предотвращены случаи заключения браков и проведения свадебных церемоний и помолвок с участием несовершеннолетних. В частности, по одному факту зафиксировано в селах Гёмюр Шахбузского и Гарабаглар Кянгярлинского районов, по два - в селах Сядяряк и Демирчи Сядярякского района, а также в селах Аралыг и Гарабурдж Шарурского района. Родителям несовершеннолетних были даны соответствующие разъяснения.

    Кроме того, в селе Демирчи Сядярякского района был предотвращен брак несовершеннолетнего лица с родственником.

