В прошлом году в Нахчыване предотвратили 6 ранних браков

В 2025 году в Нахчыванской Автономной Республике (АР) было предотвращено 6 ранних браков.

Об этом сообщает нахчыванское бюро Report со ссылкой на статистику Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей НАР.

В сообщении отмечается, что совместно с профильными структурами были предотвращены случаи заключения браков и проведения свадебных церемоний и помолвок с участием несовершеннолетних. В частности, по одному факту зафиксировано в селах Гёмюр Шахбузского и Гарабаглар Кянгярлинского районов, по два - в селах Сядяряк и Демирчи Сядярякского района, а также в селах Аралыг и Гарабурдж Шарурского района. Родителям несовершеннолетних были даны соответствующие разъяснения.

Кроме того, в селе Демирчи Сядярякского района был предотвращен брак несовершеннолетнего лица с родственником.