Представлен логотип "Спортивной столицы" Азербайджана

Министерство молодежи и спорта Азербайджана представило логотип и символику города Газах, который является "Спортивной столицей" страны в 2026 году.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, на логотипе изображены гора Гёязян и дильбазский конь, которые являются символами Газаха. Слоган проекта также выражает спортивный дух и динамизм Газаха: "Газах – присоединяйся к движению!"

На маскоте, подготовленном для проекта, молодой спортсмен изображен с сазом, символом характерного для Газаха искусства ашугов. Слоган и маскот проекта "Спортивная столица" были созданы с помощью искусственного интеллекта.

Город Газах стал "Спортивной столицей" Азербайджана на 2026 год. Решение об этом было принято на основании результатов голосования, проведенного на заседании Коллегии Министерства молодежи и спорта 16 декабря 2024 года.

Напомним, что статус "Спортивной столицы" в 2024 году носила Губа, а в 2025 году – Габала.