В КНДР заявили о последствиях возрождения японского милитаризма
Другие страны
- 11 января, 2026
- 07:49
Планы японских властей по милитаризации страны создают серьезные риски и приведут к "полному уничтожению" Японии.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
ЦТАК отмечает, что Япония планирует в течение года изменить ключевые подходы к национальной безопасности: увеличить расходы на оборону, пересмотреть три неядерных принципа, а также отменить запреты на экспорт оружия и развивать наступательные военные возможности.
Расходы на оборону достигли максимума за 12 лет, растут быстрее, чем в других мировых военных державах. Средства идут на повышение боеспособности Сил самообороны, разработку оружия и строительство сотен складов боеприпасов по всей стране.
