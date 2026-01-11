Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    В КНДР заявили о последствиях возрождения японского милитаризма

    • 11 января, 2026
    • 07:49
    В КНДР заявили о последствиях возрождения японского милитаризма

    Планы японских властей по милитаризации страны создают серьезные риски и приведут к "полному уничтожению" Японии.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

    ЦТАК отмечает, что Япония планирует в течение года изменить ключевые подходы к национальной безопасности: увеличить расходы на оборону, пересмотреть три неядерных принципа, а также отменить запреты на экспорт оружия и развивать наступательные военные возможности.

    Расходы на оборону достигли максимума за 12 лет, растут быстрее, чем в других мировых военных державах. Средства идут на повышение боеспособности Сил самообороны, разработку оружия и строительство сотен складов боеприпасов по всей стране.

