    • 09 yanvar, 2026
    • 16:32
    Azərbaycanın İdman Paytaxtının loqosu təqdim edilib

    Azərbaycanın "İdman Paytaxtı"nın loqosu təqdim edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Gənclər və İdman Nazirliyi məlumat yayıb.

    "İdman Paytaxtı"nın loqosunda Qazaxın rəmzlərindən olan Göyəzən dağı və Dilbaz atı təsvir edilib. Layihənin şüarı da Qazaxın idman ruhunu və dinamizmini ifadə edir: "Qazax – hərəkətə qoşul!"

    Layihə üçün hazırlanan maskotda isə gənc idmançı Qazaxa xas aşıq sənətinin rəmzi olan sazla əks olunub. "İdman Paytaxtı" layihəsinin şüarı və maskotu süni intellekt vasitəsilə hazırlanıb.

    Qazax şəhəri 2026-cı il üçün Azərbaycanın "İdman Paytaxtı"dır. Bu barədə qərar 2024-cü il dekabrın 16-da Gənclər və İdman Nazirliyinin Kollegiya iclasında keçirilmiş səsvermənin nəticəsinə əsasən qəbul edilib.

    Xatırladaq ki, "İdman Paytaxtı" statusunu 2024-cü ildə Quba, 2025-ci ildə isə Qəbələ daşıyıb.

    İdman paytaxtı Azərbaycanın idman paytaxtı Qazax loqo Maskot Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyi
    Представлен логотип "Спортивной столицы" Азербайджана
    Logo of Azerbaijan's 'Sports Capital' unveiled

