İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    Hər 10 amerikalıdan 6-sı İranı düşmən dövlət hesab edir - SORĞU

    Digər ölkələr
    • 26 fevral, 2026
    • 12:49
    Hər 10 amerikalıdan 6-sı İranı düşmən dövlət hesab edir - SORĞU

    ABŞ vətəndaşlarının təxminən 61 %-i İranı rəqib sayır, hər 10 amerikalıdan 6-sı isə İslam Respublikasını ümumiyyətlə düşmən dövlət adlandırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Associated Press" "Pearson Institute/AP-NORC" sorğusunun məlumatlarına istinadən məlumat yayıb.

    Araşdırmanın nəticələrinə görə, yaşlı amerikalıların 48 %-i İranın nüvə proqramının Birləşmiş Ştatlara birbaşa təhlükə yaratmasından "son dərəcə" və ya "çox" narahatdır. Bu göstəricilər ötən illə müqayisədə demək olar ki, dəyişməyib.

    Sorğunun məlumatlarına görə, ümumilikdə ABŞ cəmiyyətinin İrana münasibəti mənfi olaraq qalır, yaşlı nəsil arasında isə belə qiymətləndirmələr xeyli daha güclü ifadə olunur.

    Hər 10 sorğu iştirakçısından təxminən 6-sı İranı ABŞ-nin "düşməni" adlandırır. Təxminən hər 10 respondentdən 3-ü ölkələrin "dost olmayan, lakin düşmən də olmayan" statusunda olduğunu hesab edir. Yalnız hər 10-cu İranı "dost ölkə" və ya "yaxın müttəfiq" kimi qəbul edir.

    Sorğu həmçinin aydın nəsil fərqini qeydə alır. 45 yaşdan kiçik amerikalılar arasında respondentlərin təxminən yarısı İranı düşmən adlandırır, 45+ yaş qrupunda isə bu fikrə hər 10 respondentdən təxminən 7-si tərəfdar çıxır. Oxşar dinamika nüvə təhlükəsinin qiymətləndirilməsində də müşahidə olunur: yüksək narahatlıq səviyyəsini gənc amerikalıların yalnız təxminən üçdə biri ifadə edir, yaşlı nəsil arasında isə bu rəqəm hər ondan təxminən altıdır.

    ABŞ İran sorğu
    Шесть из десяти американцев видят в Иране врага - ОПРОС

    Son xəbərlər

    13:39

    Minskdə Xocalı soyqırımının qurbanlarının xatirəsi yad edilib

    Xarici siyasət
    13:35

    Yuri Qusev: Xocalının günahsız qurbanlarının xatirəsini dərin kədərlə yad edirik

    Xarici siyasət
    13:33

    "Real" Kurtuanın yerinə İsveçrə millisinin qolkiperini gətirmək istəyir

    Futbol
    13:26

    Belçika Antverpen limanında hava hücumundan müdafiə sistemi yerləşdirəcək

    Digər ölkələr
    13:24

    Məsud Pezeşkian: Xaməneinin nüvə silahı ilə bağlı fətvası pozulmayacaq

    Region
    13:20

    Türkiyəli alim: Xocalı qətliamı BMT-nin soyqırımı konvensiyasına tam uyğun gəlir

    Xarici siyasət
    13:17

    Ömer Bolat: "Türkiyə şirkətləri Azərbaycanda 500-dən çox tikinti layihəsini tamamlayıb"

    Biznes
    13:14

    Ömer Bolat: "Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə əməkdaşlığı strateji tərəfdaşlığın nümunəsidir"

    Biznes
    13:12

    "Nyukasl" arxa xətti gücləndirmək üçün Diomandeni hədəfə alıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti