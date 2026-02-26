Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Шесть из десяти американцев видят в Иране врага - ОПРОС

    Другие страны
    • 26 февраля, 2026
    • 12:19
    Шесть из десяти американцев видят в Иране врага - ОПРОС

    Порядка 61% граждан США считают Иран противником, а шесть из десяти американцев и вовсе называют Исламскую Республику вражеским государством.

    Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные опроса Pearson Institute/AP-NORC.

    Согласно результатам исследования, 48% взрослых американцев "крайне" или "очень" обеспокоены тем, что ядерная программа Ирана представляет прямую угрозу Соединенным Штатам. При этом показатели практически не изменились по сравнению с прошлым годом.

    По данным опроса, в целом отношение американского общества к Ирану остается негативным, причем среди старшего поколения такие оценки выражены заметно сильнее.

    Около шести из десяти опрошенных называют Иран "врагом" США. Примерно три из десяти считают, что страны находятся в статусе "не дружественных, но и не врагов". Лишь каждый десятый воспринимает Иран как "дружественную страну" или "близкого союзника".

    Опрос также фиксирует выраженный поколенческий разрыв. Среди американцев младше 45 лет около половины респондентов называют Иран врагом, тогда как в возрастной группе 45+ такой точки зрения придерживаются примерно семь из десяти. Схожая динамика наблюдается и в оценке ядерной угрозы: высокий уровень обеспокоенности выражает лишь около трети молодых американцев против примерно шести из десяти среди старшего поколения.

