Шесть из десяти американцев видят в Иране врага - ОПРОС
- 26 февраля, 2026
- 12:19
Порядка 61% граждан США считают Иран противником, а шесть из десяти американцев и вовсе называют Исламскую Республику вражеским государством.
Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные опроса Pearson Institute/AP-NORC.
Согласно результатам исследования, 48% взрослых американцев "крайне" или "очень" обеспокоены тем, что ядерная программа Ирана представляет прямую угрозу Соединенным Штатам. При этом показатели практически не изменились по сравнению с прошлым годом.
По данным опроса, в целом отношение американского общества к Ирану остается негативным, причем среди старшего поколения такие оценки выражены заметно сильнее.
Около шести из десяти опрошенных называют Иран "врагом" США. Примерно три из десяти считают, что страны находятся в статусе "не дружественных, но и не врагов". Лишь каждый десятый воспринимает Иран как "дружественную страну" или "близкого союзника".
Опрос также фиксирует выраженный поколенческий разрыв. Среди американцев младше 45 лет около половины респондентов называют Иран врагом, тогда как в возрастной группе 45+ такой точки зрения придерживаются примерно семь из десяти. Схожая динамика наблюдается и в оценке ядерной угрозы: высокий уровень обеспокоенности выражает лишь около трети молодых американцев против примерно шести из десяти среди старшего поколения.