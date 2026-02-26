MOK-un vitse-prezidenti: "Daha məşhur komandalar "Qarabağ"ın uğuruna nail ola bilməyiblər"
- 26 fevral, 2026
- 13:02
Daha məşhur komandalar "Qarabağ" klubunun cari mövsümdə UEFA Çempionlar Liqasındakı uğuruna nail ola bilməyiblər.
Bunu "Report"a açıqlamasında Milli Olimpiya Komitəsinin (MOK) vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə deyib.
MOK rəsmisi Azərbaycan təmsilçisinin turnirin pley-off mərhələsinədək irəliləməsinə münasibət bildirib:
"Qarabağ" klubu bu mövsüm çox böyük uğura imza atıb. Liqa mərhələsinə vəsiqə qazanmaq və daha sonra pley-offa yüksəlmək həqiqətən böyük nailiyyətdir. "Qarabağ"dan məşhur olan komandalar buna nail ola bilməyiblər. Təmsilçimizin cari mövsüm UEFA Çempionlar Liqasındakı çıxışını çox yüksək qiymətləndirirəm".
Qeyd edək ki, "Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində "Nyukasl"a (İngiltərə) iki oyunun nəticəsinə (1:6, 2:3) görə uduzaraq turnirdə mübarizəni dayandırıb.