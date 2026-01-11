На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1
Другие страны
- 11 января, 2026
- 08:40
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на северо-востоке Японии.
Как передает Report, об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны.
По его данным, эпицентр землетрясения находился в районе префектуры Иватэ, очаг залегал на глубине 60 км. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.
После подземных толчков была объявлена угроза цунами, однако спустя несколько минут предупреждение было снято.
Последние новости
08:56
В Гонконге при пожаре в высотном здании погиб мужчинаДругие страны
08:40
На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1Другие страны
08:13
На юге Таиланда боевики взорвали 11 автозаправочных станцийДругие страны
07:49
В КНДР заявили о последствиях возрождения японского милитаризмаДругие страны
07:16
МИД Венесуэлы сообщил о безопасной и мирной обстановке в странеДругие страны
06:58
NY Post: В США мужчина убил шесть человекДругие страны
06:25
NYT: Трампа проинформировали о возможных новых целях для ударов по ИрануДругие страны
05:47
Япония считает неприемлемым эмбарго КНР на поставки товаров двойного назначенияДругие страны
05:19