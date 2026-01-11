Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1

    Другие страны
    • 11 января, 2026
    • 08:40
    На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1

    Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на северо-востоке Японии.

    Как передает Report, об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны.

    По его данным, эпицентр землетрясения находился в районе префектуры Иватэ, очаг залегал на глубине 60 км. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

    После подземных толчков была объявлена угроза цунами, однако спустя несколько минут предупреждение было снято.

    Yaponiyada 5,1 maqnitudada zəlzələ olub

