Yaponiyada 5,1 maqnitudada zəlzələ olub
Digər ölkələr
- 11 yanvar, 2026
- 08:54
Yaponiyanın şimal-şərqində 5,1 bal maqnitudada zəlzələ baş verib.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə ölkənin Milli Meteorologiya İdarəsi məlumat yayıb.
Məlumata görə, zəlzələnin episentri İvate prefekturası yaxınlığında, ocağı 60 kilometr dərinlikdə yerləşib. Tələfat və ya dağıntı barədə məlumat verilmir.
Yeraltı təkanlardan sonra sunami xəbərdarlığı edilib, lakin bir neçə dəqiqə sonra xəbərdarlıq ləğv olunub.
