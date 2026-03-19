İsrail Ordusu: Livanda 20-dən çox "Hizbullah" döyüşçüsü öldürülüb
Digər ölkələr
- 19 mart, 2026
- 12:03
Livanın cənubunda ötən günkü quru əməliyyatları zamanı "Hizbullah"ın 20-dən çox döyüşçüsü öldürülüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Ordusunun bəyanatında bildirilib.
Məlumata görə, İsrail ordusunun "Qolani" briqadasının əsgərləri "Hizbullah" döyüşçülərindən ibarət qrup, həmçinin çoxsaylı silah növləri aşkar edib.
Qeyd olunub ki, 36-cı diviziya İranda müharibə fonunda "Hizbullah"ın İsrailə hücumlara başlamasından bəri Livanın cənubunda quru əməliyyatları aparan İsrail ordusunun dörd diviziyasından biridir.
Son xəbərlər
